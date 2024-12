Conte risponde a Marotta: "Parliamo del nulla cosmico, se a fine anno perdesse lo scudetto..." | VIDEO

Ultimissime Calcio Napoli - Intervenuto in conferenza stampa per Lazio-Napoli di Coppa Italia, Antono Conte ha commentatodi nuovo le parole di Giuseppe Marotta che considera il Napoli favorito per lo scudetto.

Corsa scudetto, Conte risponde ancora a Marotta

"Può dire quello che vuole. Ognuno deve recitare la propria parte, qualcuno all'interno lo può spingere a dire questo. Parliamo di una squadra che ha due squadre e trequarti, parliamo del nulla cosmico. Si stanno concentrando su di noi e non vedono chi può dargli fastidio. Sono parole che porta via il vento. Non credo sarebbe convinto se a fine anno non dovesse vincere lo scudetto"