Comune di Napoli, Cilenti: "Prefetto e Questore hanno fornito la scorta a De Laurentiis, non può fare come il marchese del grillo"

Ultime notizie Napoli - La seduta del Consiglio comunale, presieduta da Vincenza Amato, si è aperta oggi in via Verdi con la partecipazione di 24 consiglieri comunali.

La discussione si è concentrata su questioni urgenti, come previsto dall'art. 37 del Regolamento.

Massimo Cilenti (Napoli Libera) ha sollevato la questione di un'intervista al presidente del Napoli, giudicata irrispettosa verso il Sindaco e i consiglieri comunali. Ha richiesto l'invio del suo intervento alla Procura per eventuali verifiche di reato:

"Utilizzare la clava del tifo in questo modo espone chi ha fatto attivit√† amministrative per i canoni sottoscritti dai vari attori, non possono essere esposti al tifo cieco. Io sono tifoso del Napoli, ma oggi non basta pi√Ļ: per qualche dichiarazione di qualche tifoso, Prefetto e Questore hanno fornito la scorta al presidente. Ora non pu√≤ fare come il marchese del grillo, e nascondersi dietro la pubblica sicurezza attaccando sindaco e consiglieri comunali. Intervento come al solito strano, vuole piegarci al suo volere? Sindaco hai la nostra piena solidariet√† e ci ha dato un motivo di consapevolezza per andare avanti. Ma il mio intervento va inviato in Procura, mi sento fragile davanti al tifo violento per cui De Laurentiis ha chiesto la scorta al Prefetto"