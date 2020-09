Colantuono: "Con Insigne e Under serve trovare l'equilibrio per il 4-2-3-1 ma in fase offensiva saranno dolori per tutti"

Ultime calcio Napoli - Stefano Colantuono è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Colantuono

"4-2-3-1? Tutti gli schemi hanno equilibrio, ma il 4-3-3 va bene uguale per il Napoli che l'ha utilizzato per tanti anni e, ormai, è modulo acquisito. Bisogna avere gli interpreti giusti, Insigne e Under lo sarebbero: serve mettersi in testa che devono stringere, coprire e dare una mano sempre. Poi in fase offensiva diventano pensieri per gli avversari. Chiaro che serve trovare l'equilibrio nella fase di non possesso".