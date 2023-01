Cheddira-Napoli, parla il papà: "Chissà qual è il suo futuro! Ma non si monterà la testa"

Ultime notizie calciomercato Napoli - 12 gol in Serie B, 5 in Coppa Italia e protagonista con la maglia del Marocco in Qatar al Mondiale 2022: Walid Cheddira è finito quindi nel mirino del Napoli, che vogliono assicurarselo per l'estate.

Cheddira, intervista al papà Aziz

E a parlare di lui, al Corriere del Mezzogiorno Puglia ha parlato il papà Aziz, di Walid Cheddira:

«L’ho sempre seguito e sempre lo seguirò! Siamo fieri di lui. Noi siamo quelli di sempre e saremo sempre gli stessi – afferma orgogliosamente – Il materiale non cambia l’uomo. Io sono così, mio figlio è come me. Quando è salito in B, gli ho detto candidamente che sarebbe iniziato un periodo diverso, in un campionato diverso, contro avversari diversi. Gli ho spiegato che secondo me, in un torneo come la B, le sue caratteristiche sarebbero state maggiormente premiate perché gli spazi sarebbero stati maggiori, e così è stato».

E sul Marocco spiega:

«Con il Marocco ha un rapporto speciale. Lui è cresciuto all’insegna dell’integrazione. È nato in Italia, ama Loreto, ma a un certo punto era giusto che conoscesse la terra del papà, del nonno, del bisnonno. E allora si è innamorato del Marocco. Se mi aspettavo che sarebbe arrivato a questi livelli? Una persona esterna direbbe di no, io invece, da buon papà, dico di sì».

E cosa direbbe invece, Aziz, dinanzi alla domanda su cosa possa diventare il figlio in prospettiva?

«Chi lo sa! Nessuno può prevedere il futuro, lui deve solo lavorare sodo e guardare lontano. È una persona misurata, attenta, non corriamo il rischio che si monti la testa».