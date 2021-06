Cerignola, Pazienza: "Mi intriga molto Spalletti, chiunque avrà sempre una discussione con ADL. Il Napoli è da scudetto"

Napoli - Michele Pazienza, oggi allenatore del Cerignola, ha parlato a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto:

Quale nuovo allenatore di Serie A la intriga?

"Mai come quest'anno c'è stato il valzer delle panchine, molto interessante. Mi stuzzica molto il Napoli di Spalletti: lo conosco e potrebbe fare davvero molto bene in quella piazza".

Ritiene sia sottovalutato?

"Mia madre mi ha sempre detto che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, e mi ricollego a Spalletti. Non credo gli sia stato del tutto riconosciuto il lavoro fatto a Roma e poi all'Inter prima di Conte. Col materiale che aveva a disposizione, ha fatto sempre il massimo".

Pensa davvero che battibecchi con De Laurentiis siano inevitabili?

"Mai ci sarà un allenatore che non entrerà in discussione col presidente, ha un carattere particolare. Ma forse è anche la sua forza, i risultati per ora gli danno ragione".

La rosa è da Scudetto?

"Assolutamente sì, qualche innesto sulla corsia sinistra andrà fatto ma le basi per costruire ci sono".

Per trovare i Di Lorenzo (senza contratto 5 anni fa dopo il fallimento del Matera) basta avere dirigenti giusti?

"Ci vuole coraggio, i giocatori forti ci sono anche nelle categorie inferiori. Io sono una prova di quanto detto finora perché feci il triplo salto dalla C, a Foggia, fino in Serie A grazie al coraggio del ds Marino e dell'allenatore. In passato però forse era leggermente più semplice: oggi gli allenatori non hanno tantissimo tempo, alla terza-quarta partita senza risultati si viene esonerati. Purtroppo la realtà è questa".