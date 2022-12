Ceccarini: "Parisi resta nel mirino del Napoli. C'è però un altro affare caldo in entrata per gli azzurri"

Nicolò Ceccarini è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Napoli sta lavorando a diverse operazioni, guarda in casa Empoli per il talentuoso Baldanzi, ma a quanto pare non arriverà subito perché la società non vuole privarsene. Il trequartista si è messo in evidenza nella prima parte di stagione, ma resterà ancora in Toscana. Il Napoli monitora diverse situazioni per gli esterni, c’è anche Parisi nel mirino, anche se è richiesto da altre società. Ma c’è un’operazione caldissima di mercato in questo momento su cui lavora la società di De Laurentiis. E’ uno scambio con la Sampdoria tra il giovane Alessandro Zanoli e Bartosz Bereszy?ski. Le due società stanno lavorando a questa operazione, l’asse Napoli-Genova è molto caldo e potrebbe portare qualcosa di concreto nelle prossime ore"