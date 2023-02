Cassano: "Nel Napoli c'è un calciatore stratosferico, mai visto uno così in Italia!"

Antonio Cassano ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli ai microfoni della Bobo TV su Twitch in merito al Napoli: “Ieri però mi sono convinto ancora di più di una cosa: senza Kvara hanno vinto sempre, senza Osimhen hanno vinto sempre, ma Lobotka è l’unico insostituibile, è il faro dell’allenatore. Sa intercettare la palla, sa contrastare, ti da quantità e qualità, quando può entra con la palla. Senza Lobotka il Napoli è diverso, perché li in mezzo chiunque è diverso da lui. Può giocare benissimo in tutte le squadre del mondo, è stratosferico. Non c'è nessuno come lui in Italia"