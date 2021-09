Camerun, il CT Conceição: "Anguissa abbina duttilità e qualità. Con la Juve ha dato un contributo top ma crescerà ancora di più nel tempo"

Napoli calcio - Toni Conceição, Ct Camerun, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Anguissa è un giocatore di grande personalità, giocare a Napoli è una grande opportunità per lui e viceversa. Si è perfettamente calato nella nuova realtà dando già un contributo importante contro la Juve. E' un centrocampista che può giocare in due sistemi di gioco. Penso potrà dare un contributo ancora migliore quando si sarà ambientato definitivamente. Ha una grande duttilità perchè abbina fisicità alla capacità di giocare con i compagni, può giocare nel 4-4-2, 4-3-3 o 4-2-3-1. Per le sue caratteristiche può essere prezioso anche nell'assist e magari calciare più spesso in porta