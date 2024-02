Calzona su Juan Jesus: "Linciaggio mediatico contro Juan Jesus, è un ragazzo eccezionale che ama Napoli"

Di seguito in conferenza stampa l'allenatore del Napoli Francesco Calzona dopo Sassuolo-Napoli. Queste le sue dichiarazioni su Juan Jesus:

"Sono molto dispiaciuto per il linciaggio mediatico su Juan Jesus. Voglio dire che Juan Jesus è un ragazzo eccezionale e si è messo a disposizione come tutta la squadra, è un professionista e un uomo. Contro il Cagliari abbiamo concesso 5 errori sul gol preso e non sono tutti errori suoi, ci tengo a dire che Juan Jesus ama Napoli e mi sta dando una grossa mano perché è un ragazzo solare".