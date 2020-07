A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista

“La Juventus aveva dei problemi già prima del Coronavirus, adesso sono solo emersi maggiormente. Magari vincerà ancora, ma perché le altre non sono in grado di tenere il passo: il Napoli ha avuto l’incidente Ancelottiano, l’Inter ha avuto bisogno di tempo per assimilare i meccanismi di Conte mentre la Roma è stata altalenante nei risultati e nelle prestazioni”.