Bruscolotti: "Napoli, bisogna remare tutti dalla stessa parte: ci sono difficoltà, non servono processi"

Ultime notizie calcio Napoli – Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“In una fase come questa, in cui manca il calore della gente allo stadio, bisognerebbe remare tutti dalla stessa parte. I rapporti nascono e finiscono, ma la maglia resta sempre quella ed è inutile fare i processi senza motivi. Serve buonsenso. Quando abbiamo giocato in campionato contro l’Atalanta si è visto un altro Napoli, più pimpante. Li abbiamo distrutti. Ora ci sono delle difficoltà tra assenze e stanchezza. Alla fine bisogna dire pure che il Napoli sta andando avanti con difficoltà. Questo deve farci essere ottimisti: quando ci saranno tempi migliori il cammino sarà più facile! C’è ancora una partita da giocare”.