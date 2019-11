Bruscolotti: "Ho sentito che la multa che vuol fare De Laurentiis ai giocatori la darebbe come premio agli stessi se..."

A Tifosi Napoletani, in diretta su CalcioNapoli24 Tv, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex difensore del Napoli:

“Se De Laurentiis mi avesse dato del ‘markettaro’ non avrei detto nulla pubblicamente, ma mi sarei fatto sentire in privato. Ho sentito che la multa che De Laurentiis vuole fare ai giocatori la darebbe come premio ai giocatori stessi per l’eventuale qualificazione in Champions, non è un mio pensiero, ma un dato di fatto. A Milano vedremo un Napoli diverso dalle ultime settimane, i calciatori vorranno dimostrare di voler salvare il campionato. Opinionisti che vengono da fuori Napoli? Napoli ha sempre avuto questi personaggi che nel momento opportuno sapevano come parlare. Tanti hanno provato a lavorare in questa società e non ci sono riusciti, così sparlano del Napoli. C’è libertà di pensiero, ma inveire non è giusto”.