Bruno Longhi: "Osimhen forte, farà sicuramente bene: ricorda Drogba! Demme non si ferma mai, è di estrema utilità"

Ultime notizie Napoli - Bruno Longhi, giornalista di Sportmediaset, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Osimhen è forte, giovane e spacca la difesa. Farà sicuramente bene, è un ragazzo forte come, però, ce ne sono anche altri. Ricorda un po’ Drogba, di Fabian Ruiz invece ero proprio innamorato. Demme non ruba l’occhio ma è molto utile, non brilla di luce propria. Non si ferma mai, è sempre in zona palla! Non è un fuoriclasse ma è un calciatore di estrema utilità”.