Bruno Giordano: "Perchè negare ad Higuain di tornare dalla mamma in difficolta? Non aveva alcun problema"

Ultimissime Napoli calcio - Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli, è tornato sulle polemiche riguardanti Gonzalo Higuain, che ha lasciato il ritiro della Juventus per fare ritorno in Argentina. Ecco le sue parole a TMW Radio:

"Perché negare a una persona come Higuain, che non aveva alcun problema, la possibilità di andare a trovare la mamma in difficoltà? C'erano le condizioni se è partito. Qualcuno vuole allenarsi già lunedì? Le società devono trovare una linea comune, altrimenti mandano in difficoltà e nel caos tutti noi".