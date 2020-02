Biasin: "Politano ottimo investimento per il Napoli! Mertens piace ad Ausilio, l’Inter potrebbe fare un tentativo"

Fabrizio Biasin ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Molti attaccanti sono stati proposti all’Inter, ieri è stato proposto Pandev e oggi Zaza. L’Inter pensa ad una punta di rendimento ma non un giocatore di prima fascia, qualcuno consapevole del fatto che non sarà titolare ma un sostituto. All’Inter è sempre piaciuto Mertens ma De Laurentiis non ha mai permesso al club nerazzurro di entrare a gamba tesa. La certezza è che il giocatore piace molto ad Ausilio e alla società, molto probabilmente con il contratto in scadenza un tentativo lo faranno. Politano è un ottimo giocatore, perfetto per il 4-3-3 e credo che il Napoli abbia fatto un ottimo investimento. La Coppa Italia è molto importante. I cicli possono ripartire da lì. Ti permette di fare anche la supercoppa. Vale quasi due trofei”.