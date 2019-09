Beppe Bergomi ha parlato del Napoli nel corso di Sky Calcio Club, ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"In fase offensiva il Napoli ha automatismi, l'abbiamo visto in queste prime giornate. Dietro, con Manolas non si è vista la solidità che ci aspettavamo, devi recuperare quello: a livello europeo diventa più difficile recuperare un risultato. Anche ieri ha concesso qualcosa di troppo. Difesa? Koulibaly non ha fatto la preparazione, incide".