Ultimissime notizie calcio Napoli - Quique Setien, allenatore del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale della UEFA in vista della gara di ritorno di Champions League contro il Napoli:

"Non avevo troppe aspettative per quanto riguarda il sorteggio. Per il momento penso che sia importante soprattutto concentrarsi sulla partita con il Napoli, è lì la chiave. Sappiamo che potremo giocare a casa nostra, e lo ritengo giusto".