Bagni: "Il Barcellona non mi è sembrato invincibile dopo il lockdown, Fabian resta un altro anno. Insigne? Non me ne vogliano gli altri, ma è il 40% della squadra"

Ultimissime Napoli - Salvatore Bagni ha rilasciato un'intervista a AS: "Il Barcellona è una delle migliori squadre al mondo, ma bisogna analizzare il momento e devo dire non mi sembrano invincibili dopo la pausa per il lockdown. Il Napoli meritava di vincere nella partita d'andata. Gattuso è molto bravo dal punto di vista tattico, se il Napoli ha vinto la Coppa Italia il merito è suo. Rino mi ha confessato che sono stato il suo idolo da bambino: gli piaceva il mio modo di stare in campo senza paura. Fabian Ruiz resterà un altro anno in azzurro per completare la sua crescita. Insigne? Non me ne vogliano gli altri calciatori in rosa, ma Lorenzo vale il 30-40% della squadra: è diventato un esempio".