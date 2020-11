Atletico Fiuggi, Incocciati: "E' di basso profilo chi parla di cocaina oggi. Diego non l'ha mai usata per fare le rapine"

Giuseppe Incocciati, allenatore dell'Atletico Fiuggi ed ex attaccante del Napoli ed amico di Maradona, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Purtroppo certe situazioni vanno vissute, la vita è anche questa, quando le persone care non ci sono più. Ho letto il parere di Mughini e qualche altro e mi viene da dire che in questi momenti non va evidenziata la parola cocainomane, Diego l'ha incontrata e non l'ha mai usata per fare le rapine. E' di basso profilo professionale discutere di Maradona in questo momento come un cocainomane. Sarà stupendo quando sarà intitolato lo stadio a Diego, è doveroso farlo subito. Sono contento che ci sia questa opportunità, metterà una firma sul tempio di Napoli. Il San Paolo firmato da Diego è un modo per essere immortale".