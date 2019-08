Amoruso: "Verdi a Torino per la consacrazione: a Napoli una stagione difficile"

La redazione di Torinogranata.it ha intervistato in esclusiva Lorenzo Amoruso, ex difensore di Fiorentina, Bari e Rangers Glasgow, e grande conoscitore del calcio inglese e della Premier League. Ha parlato anche di Simone Verdi e del possibile approdo in granata:



"Il mercato finora, non solo per il Toro ma in generale, è rimasto abbastanza stagnante per via di alcune situazioni difficili da sbloccare, come quella di Icardi in Italia ad esempio. In più il mercato italiano è l'ultimo a chiudere e molti club aspettano le ultime settimane per piazzare alcuni colpi. Io credo che le date di chiusura nei vari paesi dovrebbero essere più ravvicinate. Tornando al Toro Verdi sarebbe un giocatore molto adatto ai granata, segna, distribuisce assist, è bravo sui calci piazzati. Ha avuto una stagione difficile a Napoli, ma a Torino può consacrarsi, penso che Mazzarri possa essere l'allenatore giusto per farlo esprimere al meglio".