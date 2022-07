Alvino: "Ancelotti voleva Aereola, fu De Laurentiis a puntare su Meret. Coca Cola? Vi spiego la scelta"

Carlo Alvino è intervenuto alla trasmissione Radio Gol su Radio Kiss Kiss Napoli:

Coca Cola? Non è un mistero che il Napoli resta un club attrattivo, perchè universalmente riconosciuto nel mondo. Serve come il pane quello di legarsi a brand mondiali. De Laurentiis è saldamente in sella, ha dato indizioni precise su come iniziare il percorso di espansione internazionale. Vuole raggiungere altri mercati per far conoscere il marchio Napoli.

Meret? Faccio fatica a pensare che possa saltare il rinnovo. De Laurentiis in prima persona ha puntato su di lui. Ancelotti voleva Aereola ma ADL puntò su Meret. Le referenze sono da portiere da prima fascia ed ha margini di miglioramento. Libero mentalmente da doversi giocare la maglia da titolare: può tirare fuori il meglio e dimostrare tutto il suo valore.