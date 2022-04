Alvino a CN24: "De Laurentiis dispiaciuto e tormentato, cullava il sogno scudetto. Mercato? Il Napoli discuterà su tutti"

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli.

Tra gli argomenti trattati da Carlo Alvino a CalcioNapoli24, l’intervista ad Aurelio De Laurentiis e le voci di mercato su Victor Osimhen.

“La presunta morte di Mino Raiola mi sconvolge, avevamo amici in comune e le nostre frequentazioni partono da prima che diventasse ciò che era diventato: lo incontrai ad Amsterdam, non a Napoli. Mi rimase impressa la prima conoscenza in Olanda tanti anni fa, mi dispiace molto.

Il momento di De Laurentiis accanto al Napoli? Ho avuto la fortuna di condividere con lui un paio di ore con lui, abbiamo chiacchierato amabilmente del Napoli: l’ho trovato determinato, senza perdersi in discussioni teoriche. Idee chiarissime anche sul Napoli del futuro, perchè De Laurentiis è tranquillo vista la vicinanza della qualificazione alla Champions League.

De Laurentiis è dispiaciuto e tormentato, aveva cullato il sogno scudetto e di essere il presidente vincente senza Maradona: chi dice che non vuole vincere è lontano dalla realtà. Lo aveva alimentato con il silenzio, dato che per otto mesi si è limitato a tweet di complimenti dopo le vittorie e al silenzio dopo le sconfitte. Posso dire con assoluta certezza che c’è rimasto male: ora ci sono quattro partite ed il Napoli è chiamato ad una prova d’orgoglio per trovare i punti validi per la qualificazione alla Champions League.

Spalletti blindato da un contratto? Dev’essere l’unità di intenti con De Laurentiis a blindarlo, è la discriminante per continuare: non certo il contratto. Se De Laurentiis rompe con un allenatore, risolve subito il contratto: ricordate con Ancelotti, Ventura, Reja e Donadoni. Se deve rompere, non teme di pagare l’allenatore a vuoto. Queste quattro partite diranno molto, De Laurentiis vuole impegno e gioco.

Osimhen e rivoluzione sul mercato? A De Laurentiis non piace parlare di rivoluzione, ci sarà una rimodulazione ed un dimensionamento di un calcio post-pandemia che deve fare i conti con ciò che si porta dietro dal punto di vista economico. Il Napoli mette tutti sul mercato, dovessero arrivare offerte sulle quali si può discutere, lo si può fare su tutti: il club ha le idee chiare, e su De Laurentiis dico che non ha alcuna intenzione di vendere il Napoli. Da qui a 100 anni, passerà il club alla sua famiglia perchè non si cercano alternative”