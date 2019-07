Albarella: "Metodica del ritiro del Napoli uno-due-uno, per i giocatori davvero poco tempo libero. E' una full immersion fondamentale"

Eugenio Albarella, preparatore atletico, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"I carichi di allenamento vanno durati non solo sulla base della durata. Bisogna valutare anche la densità che ti dà il rapporto sulla qualità dei carichi ed il Napoli in tal senso tiene sempre in considerazione questi parametri. Non c’è stato un effettivo carico di tre settimane per tutto il gruppo. I parametri che ci danno i mezzi ci permettono di programmare in un contesto di due tre giorni. Ci sono state giornate con doppia seduta, giornate con un solo allenamento. Credo abbiano sviluppato una metodica la cosiddetta “Uno-due-uno”: dopo un doppio allenamento c’era il riposo che fa parte del carico di lavoro. Gli allenamenti sono solo la punta dell’iceberg. Sotto, poi, ci sono lavori di 24 ore da parte di professionisti fatti di esercizi specifici, chi ha bisogno di cure speciali la sera approfitta per fare delle terapie. Insomma, il ritiro è una full immersion in cui il tempo libero è davvero fondamentale. E’ una fase di cultura del lavoro in cui si danno delle linee guida da seguire”.