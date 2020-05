33 anni dal primo scudetto del Napoli, Pistocchi emoziona tutti: "Fu una festa sensazionale"

Ultime notizie calcio Napoli - Oggi, trentatré anni fa, il Napoli conquistava il primo scudetto della sua storia, scatenando una festa in tutta la città mai più rivista in tutta Italia. Il giornalista di Mediaset Maurizio Pistocchi ha voluto celebrare questo anniversario con un bel post pubblicato sul proprio profilo Twitter. Ecco il testo in questione:

"Il 10 maggio 1987 successe che la SSC Napoli vincesse il primo Scudetto della sua Storia. Quello che in altre città era un evento normale, a Napoli diventò una festa sensazionale. Il Calcio, la felicità del popolo".