ULTIM'ORA - Osimhen appena sbarcato a Capri: imminente incontro con De Laurentiis [ESCLUSIVA]

Calcio mercato Napoli - Prosegue la seconda giornata napoletana di Victor Osimhen. Che ieri è arrivato in città, ha alloggiato all'Hotel Britannique del Corso Vittorio Emanuele e ha trascorso la serata in compagnia di Gennaro Gattuso. Vi abbiamo raccontato un'ora fa di come l'attaccante del Lille che piace al club di De Laurentiis sia partito in barca per fare un giro nel golfo, lasciando la terra ferma dal Molo Luise di Mergellina.

Come raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24, Osimhen è in questi istanti appena sbarcato a Capri: a questo punto diventa molto probabile l’incontro imminente con Aurelio De Laurentiis. Prima tappa del giro in barca, direttamente l’isola azzurra. Durante il viaggio, il calciatore è rimasto estasiato dalle bellezze del golfo di Napoli.

Victor Osimhen a Napoli

In mattinata, invece, il calciatore con il suo entourage e la sua fidanzata si son dedicati a shopping e svago: Osimhen e l'entourage infatti hanno fatto un giro tra i negozi di alta moda di via Calabritto e via Morelli. La zona di Piazza dei Martiri è piaciuta molto sia al giocatore che alla fidanzata, che dopo la cena di ieri sono tornati ben volentieri lì. Ad ora di pranzo, il trasferimento verso la barca che li sta conducendo a fare il giro del golfo con partenza alle 14:25 circa.

