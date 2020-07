CN24 - Finito l'incontro con De Laurentiis: Osimhen è rientrato in hotel, sensazioni positive ma il giocatore vuole ancora riflettere

Osimhen-Napoli, il calciomercato partenopeo entra nel vivo. L'attaccante nigeriano è a Napoli per conoscere la città e parlare a tu per tu con i membri della dirigenza e l'allenatore Gattuso. Calcio Napoli 24 ha raccontato in esclusiva gli spostamenti di Victor Osimhen, che alle 20:45 di questa sera ha fatto rientro all'Hotel Britannique dopo una giornata passata sull'isola di Capri in compagnia del presidente De Laurentiis e del direttore sportivo Giuntoli. L'incontro si è concluso nel tardo pomeriggio: le sensazioni sono positive ma il giocatore continua a voler riflettere.

