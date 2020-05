Castellacci: "Smentisco categoricamente l'ipotesi Napoli, mai nessuno m'ha contattato! Sono solo amico di De Laurentiis e Gattuso" [ESCLUSIVA]

Questa mattina, l'edizione odierna di Tuttosport, ha scritto di un interesse reale del Napoli per l'ex medico sociale della nazionale italiana, Enrico Castellacci. La società azzurra, attraverso un tweet, ha smentito categoricamente questa opportunità. La redazione di CalcioNapoli24.it, ha contattato, in esclusiva, il diretto interessato che si è dichiarato così:

"Smentisco categoricamente questa ipotesi, mai nessuno del Napoli m'ha contattato per quel ruolo. E' vero che sono molto amico del presidente De Laurentiis così come lo sono del tecnico, Gennaro Gattuso, ma non v'è mai stata la possibilità di entrare a far parte dello staff sanitario della SSC Napoli".