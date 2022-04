Blitz di ADL a casa Mertens! Colloquio di un'ora, confronto su rinnovo e momento della squadra | ESCLUSIVA

Calcio mercato Napoli- Nuovo blitz di Aurelio De Laurentiis, ma questa volta direttamente a casa di un giocatore azzurro: Dries Mertens. Non uno qualsiasi, piuttosto una bandiera assoluta nonché simbolo anche di un'intera città il cui futuro però è appeso a un filo.

Così dopo essere stato quest'oggi a Castel Volturno, il numero uno azzurro ha fatto visita a 'Ciro' per discutere del momento della squadra ma soprattutto per tracciare una via verso un futuro ancora insieme.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis a casa Mertens per il rinnovo

E attenzione a una possibile svolta a tal proposito. Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24.it, tra il patron partenopeo e il leader azzurro c'è stata una chiacchierata spedita e interessante di circa un'ora.

Durata dell'incontro, oltre al gesto stesso, che fa ben pensare per il 34enne di Lovanio che in campo, a suon di gol e ottime prestazioni, sta dimostrando di meritare ancora una chance. Non solo per amore, ma anche e soprattutto per meriti sportivi. Il giocatore ha poi lasciato la sua abitazione in compagnia di Alessandro Zanoli in direzione incontro serale col resto della squadra e il presidente stesso.