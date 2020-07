SOCIAL...ISMO - 50 sfumature di Mario Demme e Geolier x Cavani, la tattica cutanea di Zaniolo e la Venier che difende Callejon

Scappate, finchè siete in tempo. Che poi il confine fra chi spera di non finire nell'editoriale e chi ne godrebbe divertito è labilissimo... Il web insorge, pre-durante-post gara. L'ironia, l'iralità, le più aspre critiche, i fotomontaggi più incredibili. Tutti insieme, per dar voce alla nuova forma di satira sportiva: quella dei social, il social...ismo. Non prendiamoci troppo sul serio, ma nemmeno troppo poco: una riflessione seria, ma 'mascherata'.

di Manuel Guardasole

Napoli-Roma edition. Arriviamo subito al match che ha deto infiniti spunti ai social...isti. Ma prima... E' sempre tempo di calciomercato. E l'ultimo brano, di Geolier con Sfera Ebbasta spopolato in città e su Spotify, ha ispirato chi ci crede ancora. Perché il brano "M' Manc" si chiude con una nota vocale, in molti la conosceranno già. La versione dedicata ad Edinson Cavani è presto fatta:

Ma arriviamo al match, alle prime inquadrature. Perché effettivamente è brutto vedere gli stadi vuoti, il San Paolo vuoto. Ma forse qualcosina di meglio si potrebbe fare, eh...

i programmatori che hanno realizzato questa meravigliosa tifoseria virtuale?? #NapoliRoma pic.twitter.com/lWtnBo0JGj — bimba di mario demme (@cararosss) July 5, 2020

Fanno il loro ingresso le squadre in campo, schierate e pronte per cominciare. Ma prima il tocco: Edin Dzeko? si porta il figlio fino al tocco? Ah no, non è il figlio...

Inizia il match e due cose balzano subito all'occhio: i capelli di Zielinski (che diventa subito il protagonista di The Office) e un Di Lorenzo diverso dal solito, appannato. Perché son troppi gli errori in appoggio, in uscita, nel passaggio chiave: non da lui. E allora...

Zielinski con la riga in mezzo alla Dwight Schrute #NapoliRoma pic.twitter.com/m2zFIh4meZ — GS (@GSmilzo) July 5, 2020

Hyusai esci da Di Lorenzo #NapoliRoma — MadeinJapan® (@sapiens80) July 5, 2020

Ma anche in questa gara, nel primo tempo, non ci siam fatti mancare il palo. Lo colpisce Milik dopo una bella torsione di testa, sulla ribattuta Callejon a porta vuota sempre col capo la mette fuori. E allora, i social...isti si chiedono: a quanti pali un bonus gol? Ma soprattutto, quale sarà stata la reazione di Milik??

CAPITOLO DIEGO COMPAGNONI. Ma tutto il primo tempo è segnato da "Mario Demme" a loop, ogni volta prende palla il centrocampista del Napoli. Che poi non ha mica un nome comune, bensì quello di Maradona. Dai, lo sanno tutti. Non Diego Compagnoni. Ehm, scusate, Maurizio! Ma com'è andata nella sua mente?

Mario Rui e Diego Demme be like for Compagnoni

"Mario Demme"#NapoliRoma pic.twitter.com/tka8Q9lLrG — Wufra ? (@sassyagron) July 5, 2020

E allora presto pronto il risultato: ecco a voi, Mario Demme!

O, se volete, Diego Rui! Insomma, 50 sfumature di Mario Demme...

A non entusiasmare nel primo tempo è Callejon, così da beccarsi sui social tante, troppe critiche, per i primi 45'. Ma al 55', quando tutti avevano chiesto il cambio ad inizio secondo tempo con Politano, lo spagnolo col solito taglio firma l'1-0 del Napoli. Mara Venier l'ha presa così:

Mio padre 5 minuti prima del gol di callejon: Dai fai uscire Callejon ed entrare Politano

Io in ripetizione in questo momento: #ForzaNapoliSempre #NapoliRoma pic.twitter.com/e1UoH4rtMB — 2cutecillianmurphy (@kit3mmu0rt) July 5, 2020

Neanche 5 minuti, però, e arriva il pari di Mkhitaryan: una gran bella conclusione dalla distanza che passa sotto le gambe di Di Lorenzo e beffa Meret. Una doccia gelida, quando tutto sembrava in discesa per gli azzurri. Diciamolo, abbiam reagito tutti come Josè:

Preludio all'1-1 della Roma, le parole di Marchegiani in telecronaca a SKY. I social...isti queste cose se le legan al dito, eh!

?Prima del gol di Insigne, Gattuso cambia l'attacco con Mertens e Lozano. Il messicano prende il posto di Nino Frassica. Scusate, di Callejon?...

Gattuso toglie dal campo Nino Frassica e mette dentro Lozano#NapoliRoma — delinquentweet (@delinquentweet) July 5, 2020

Fa il suo ingresso in campo finalmente anche Nicolò Zaniolo dopo la lunga assenza per il brutto infortunio. Ma lo fa con una capigliatura rivedibile: c'è chi posta le gif di De Sica ("Na cafonata") e chi con un ragionamento tortuoso quanto efficace (ha convinto anche me?) pensa sia tutta una mossa di Fonseca...

Zaniolo se pettina e concia come Nino d’Angelo per confonde gli avversari#NapoliRoma — Cuticchia Cesare (@statonero) July 5, 2020

Ma quando tutto sembrava andar male per gli azzurri, dal cilindro Lorenzo Insigne tira il più bel coniglio che ha, il tiraggiro sul palo opposto. Solitamente finisce male, questa volta fa ricredere anche Checco Zalone! (da ?Napolism Clan)

Inarrivabile per il buon Pau Lopez in versione Alisson ieri sera. E allora Gattuso si trasforma e manda l'attaccante napoletano in prognosi riservata.

Ho ottenuto il video in esclusiva pic.twitter.com/dVEumMn44o — Garbage Club ? (@memelencia) July 5, 2020

CAPITOLO GATTUSO. Si sprecano, davvero, le centinaia di commenti sull'audio da bordocampo. Senza pubblico, puoi tranquillamente selezionare la partita in modalità Ringhio direttamente da casa tua. "Rino Gattuso non verrà mai scelto come testimonial dell'azione cattolica questo è sicuro", dice qualcuno. Qualcun altro l'ha impostate come sveglie le grida, e non solo, lanciate da Gattuso. E allora, in sintesi, va così:

Gli account social dei giocatori del Napoli quando Gattuso inizia a urlare bestemmie di vario genere:#NapoliRoma pic.twitter.com/BWybSftWoh — ???? (@noncapisc0) July 5, 2020

