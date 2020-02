RAI, Lauro: "Il Napoli può recuperare posizioni in classifica, il problema dei rinnovi ha frenato la rincorsa così come i dissidi interni" [VIDEO CN24]

Ultimissime Calcio Napoli - Franco Lauro, giornalista di RAI Sport, è intervenuto agli Italian Best Awards. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Il Napoli può recuperare posizioni in classifica, ad inizio stagione parlava di scudetto e di mercato da 10: il problema dei rinnovi ha frenato la rincorsa così come i dissidi interni che hanno portato all’ammutinamento di un gruppo importante. Adesso però con Gattuso le cose stanno tornando al loro posto, viste le tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia: la zona Europa può essere riagguantata se ci sarà continuità, con il nuovo mister si sono cambiati modulo e stile d’allenamento. Rivedere la squadra esultare al San Paolo dimostra che la strada imboccata è quella giusta: la seconda parte di stagione può riservare delle sorprese.

Coppa Italia? Ho letto tante polemiche sterili, ma si può sempre migliorare: è una tradizione del nostro paese, non può essere la stessa di altri. Si citano modelli esteri, ma non sempre la squadra dei dilettanti che sfida la big poi porta agli obiettivi che ci si pone. Che poi si possa rivedere la formula, si può sempre migliorare.

Gattuso e De Zerbi come nuove idee tra gli allenatori italiani? Porto rispetto a tutti, ben vengano i giovani ma rispetto per chi gli ha aperto la strada: mi viene in mente Gasperini, che aveva avuto l’occasione della vita all’Inter dopo il triplette. Gasp ci ha messo qualche anno ma ora con l’Atalanta è salito ai vertici: penso anche a Mihajlovic che ha salvato il Bologna. Ci sono tanti allenatori cresciuti qui in Italia e che oggi portano il calcio italiano a livello internazionale”