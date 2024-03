SSC Napoli, ultimo allenamento prima del Barcellona! Cajuste e Rrahmani in gruppo, Ngonge parziale | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Iniziata da 15 minuti la rifinitura degli uomini di Calzona in vista di Barcellona-Napoli, gara di ritorno e decisiva degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Guarda il video dell'allenamento del Napoli su CalcioNapoli24.

Allenamento Napoli

Allenamento Napoli: dopo la fase di attivazione guidata con grande impeto da Sinatti che tiene alto il ritmo anche nella prima fase della rifinitura, gli azzurri sono poi passati come sempre a “divertirsi” e al tempo stesso provare a giocare ad un tocco nel torello prima dell’inizio della seduta agli ordini di Calzona sul campo 2.

In gruppo Cajuste e Rrahmani, mentre Cyril Ngonge ha lavorato inizialmente in gruppo con Sinatti, poi però ha continuato la seconda metà di allenamento a parte con lo staff SSC Napoli: personalizzato in campo per l’attaccante azzurro.