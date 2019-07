Verdi-Torino, CorSport: resta una distanza da colmare con il Napoli, c'è comunque ottimismo

Calcio Mercato Napoli - Il Torino vuole arrivare al confronto di Europa League contro il Debrecen il più completo possibile, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Ha blindato Belotti, oltre a Izzo in attesa di definire la situazione Bonifazi, e ora mette nel mirino Christian Kouame per rinforzare l'attacco: ieri l'ivoriano del Genoa, a parole, si è tolto dal mercato ma su di lui sembra acceso il duello tra i granata e il Bologna. Il grosso obiettivo del ds Bava rimane Simone Verdi, per il quale resta una distanza da colmare con il Napoli: c'è comunque ottimismo, pensando proprio al debutto in Europa. Per la casella di secondo portiere, il Torino pensa al migliore dell'ultima serie B, ovvero Alberto Paleari del Cittadella"