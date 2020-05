Venerato a CN24: "Mertens ha informato ADL dell'offerta dell'Inter, pochi giorni per rilanciare: nerazzurri in pole ma Napoli ancora in partita"

Ultime calcio mercato Napoli - Ciro Venerato ha parlato del mercato del Napoli a CalcioNapoli24:

Mertens

"Il Napoli sa che l'Inter ha formulato un'offerta ufficiale a Mertens (mail inviata al suo legale e agente). È stato lo stesso belga ad informare i dirigenti azzurri che hanno apprezzato la lealtà del belga. Mertens ha ribadito che non ha ancora firmato ma se il Napoli intende rilanciare lo dovrà fare nei prossimi giorni. Inter non può attendere avendo altri profili professionali da seguire sempre in regime di svincolo. De Laurentiis sta valutando il da farsi. Giuntoli sta mediando tra le parti per cercare la giusta sintesi. Multe e ambizioni (l'Inter ha progetti vincenti e la Champions da giocare) i punti deboli del Napoli. L'amore per la città e la stima di Gattuso gli assi nella manica partenopei. Ribadiamo il concetto: Inter in pole position per Mertens ma Napoli ancora in partita".