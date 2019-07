Venerato a CN24: "Dopo ferragosto James sarà del Napoli, affare in prestito oneroso con diritto. Su Icardi c'è sempre prima la Juve. Su Higuain, Lozano e Lacazette..."

Ciro Venerato, giornalista RAI, ha rilasciato un’intervista a CalcioNapoli24 Live, in diretta su CalcioNapoli24 Tv:

“Da domenica sera ricevo messaggi da fonti attendibili e prestigiose sul fatto che bisogna attendere parecchio per capire di più di James, sicuramente dopo ferragosto. Però poi la maglia di James sarà quella azzurra. Da domenica ho sensazioni importanti, sia da Madrid che da Napoli mi arrivano segnali di positività. Al Napoli è stato chiesto di tenere un profilo basso, gli azzurri hanno anche un alleato che è Miguel Angel del Real che ha un buon rapporto con Giuntoli dopo la trattativa per Theo Hernandez. Quella sera a cena nacque l’idea James su indicazione di Ancelotti. Bisogna pazientare, la pista Atletico si è raffreddata perché il Real, dopo la pessima figura fatta in amichevole, non vuole rischiare di darlo ai rivali. Nelle ultime settimane di agosto la trattativa col Napoli potrebbe essere caldissima. Non credo che il Napoli lo prenderà in prestito gratuito con diritto di riscatto, ma con un prestito oneroso importante. Il ragazzo era preoccupato della formula del prestito e dubbioso del fatto che Ancelotti possa andar via. Ancelotti l’ha rassicurato perché resterà e James giocherebbe talmente tante partite che il Napoli lo riscatterebbe. Icardi? Non è interessato alla Roma, fino a ferragosto il ragazzo resta fermo sulle sue idee, o Juve o Napoli. Ci son stati contatti telefonici tra Marotta e De Laurentiis anche in questi giorni, ma non è partita una vera e propria trattativa. C’è stato solo uno scambio di opinioni, ci sono colloqui cordiali ed informali. I due si sono detti i loro obiettivi di mercato. L’Inter parte col chiedere circa 70 mln, mentre il Napoli lo valuta tra i 40 ed i 50 mln. Il Napoli, però, rispetto ad Icardi, ha altre priorità che se sfumassero andrebbe su Icardi. Un’ora fa ho parlato con l’entourage di Icardi e mi dicono che sono dieci giorni che non sentono Giuntoli. L’ultima proposta del Napoli è stata di 6.5 mln l’anno mentre la Juve offre ancora di più (7.5 mln) e gli darebbe anche i diritti d’immagine. Icardi-Juve è ancora in ballo perché non è detto che arrivi Lukaku. Anche Higuain e Mandzukic sono in lista di sbarco, il croato potrebbe anche interessare anche al Manchester United. Sarri a quel punto resterebbe senza Higuain, senza Kean e senza Mandzukic ed anche nel caso in cui arrivasse Lukaku potrebbero prendere anche Icardi. Ad oggi l Juve non ha dato il via libera ad Icardi, resta l’accordo morale trovato con Wanda Nara e definito ad Ibiza. Il Napoli si sta informando ed è pronto, se sfumassero alcuni obettivi, ad andare su Icardi. Il Napoli non ha ricevuto offerte congrue per Milik, ma se arrivassero offerte importanti il polacco potrebbe essere ceduto. Il Napoli pensa ancora a Lozano, l’idea è di prendere sia lui che James. C’è una brutta notizia perché bisogna ricucire i rapporti con Raiola che non sono andati bene dopo l’operazione Manolas e dopo la mancata cessione di Insigne. Raiola voleva vendere Insigne a cifre ben più basse rispetto a quelle che chiedeva la società. Higuain di nuovo al Napoli? Credo ci sono pochissime possibilità. Magari anche Higuain preferirebbe il Napoli alla Roma, ci può stare. Però dal Napoli mi dicono che per Higuain il rapporto è chiuso, con De Laurentiis non si è lasciato bene ed ormai è un ultratrentenne che costa troppo. Mi arrivano smentite su Lacazette in orbita Napoli. Quindici giorni fa l’entourage di Younes ha proposto al Napoli Rafinha, ex Inter, ma Giuntoli ed Ancelotti hanno rifiutato l’idea. Si colloquia col Torino per Verdi perché la Sampdoria, che aveva fatto un’offerta importante, si è un po’ defilata dopo l’esplosione di Gabbiadini da esterno destro in questo precampionato”.