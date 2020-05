Venerato a CN24: "Arrivano conferme per Dennis del Brugge, spunta un problema per il tesseramento"

Ultime calciomercato Napoli. Ciro Venerato, giornalista Raisport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni sull'obiettivo azzurro Dennis:

"Arrivano conferme sull' interesse azzurro per la punta Dennis del Brugge. Ma anche in questo caso il problema è lo stesso, il giocatore nigeriano ha passaporto canadese. Quindi spazi ristretti. Il Napoli ora vanta solo uno slot, al massimo 2 se riuscirà a cedere Lozano a titolo definitivo. Troppo presto quindi per scelte definitive"