UFFICIALE - Roma, ceduto Ponce allo Spartak! E' la prima plusvalenza per 8 mln, adesso Manolas al Napoli?

Calciomercato Napoli le ultimissime su Kostas Manolas.. È Ezequiel Ponce la prima cessione della Roma nell'era Petrachi. Il diesse in pectore ha ceduto il centravanti argentino - in prestito la scorsa stagione all'Aek Atene - ai russi dello Spartak Mosca. La prima plusvalenza è arrivata quindi con dal classe '97 acquistato nel 2015 dall'ex diesse giallorosso Walter Sabatini. Le cifre della cessione sono ancora sconosciute, ma la Roma dovrebbe aver incassato dallo Spartak circa otto milioni di euro.

Calcio mercato Napoli, ultimissime su Manolas: la Roma ha bisogno di liquidità

Il presidente Pallotta deve rispettare i rigidi paletti dell’Uefa sul Financial Fair Play e sono necessarie plusvalenze, entro il 30 giugno, per 45 milioni. Tutto fa presagire che la prossima operazione in uscita possa essere proprio quella del difensore greco agli azzurri, magari con una cifra inferiore alla clausola, come da piano De Laurentiis, e un pagamento dilazionato.