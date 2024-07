UFFICIALE - Mertens rinnova col Galatasaray: ecco quanto guadagnerà

Calciomercato, arriva l’annuncio ufficiale del Galatasaray relativo a Dries Mertens accostato clamorosamente al Napoli in queste ore per un possibile ruolo nello staff di Antonio Conte.

Mertens rinnova col Galatasaray: l'annuncio ufficiale

Rinviata l’ipotesi del ritiro dal calcio giocato per il 37enne belga che anzi rinnova come comunicato dal club turco: “Il contratto del nostro calciatore professionista Dries Mertens è stato prolungato per la stagione 2024-2025. Di conseguenza, al calciatore verrà corrisposto un compenso stagionale netto di 2.900.000 euro”, si legge nella nota.