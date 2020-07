Tuttosport - Osimhen-Napoli, la punta potrebbe cambiare agenti per ricevere offerte più ricche! Contromossa di ADL, definito il piano B

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport:

"E’ trascorsa tutta quanta la settimana nel corso della quale Osimhen avrebbe dovuto sciogliere le riserve ed accettare l’offerta del Napoli, ma il tempo è volato via invano. Nonostante i tre agenti del centravanti nigeriano insistano nel rassicurare De Laurentiis, il calciatore ascolta solo i consigli di suo fratello maggiore, il quale gli ha detto di non affrettarsi nella scelta. Anche perchè potrebbero arrivare proposte più ambiziose, che verrebbero portate ad Osimhen da un agente che sta operando nell’ombra ed al quale il nigeriano potrebbe girargli la procura. I suoi agenti lo hanno saputo e stanno provando a forzare la mano del ragazzo. Il Napoli ha messo comunque in preventivo che potrebbe perdere Osimhen ed in tal caso sposterebbe l’obiettivo su Alexander Sorloth, 24enne attaccante norvegese di proprietà del Crystal Palace, ma in prestito al Trabzonspor che potrebbe riscattarlo per meno di 10 milioni".