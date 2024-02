Il Mattino - Sostituto Zielinski, il Napoli pesca ancora in Polonia: il nome

Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis ha già messo in conto l'addio di Zielinski a centrocampo, visto che il polacco passerà all'Inter a parametro zero, firmando un quadriennale e trasferendosi a Milano da luglio. Inutile dire che urge trovare un sostituto. Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino:

"De Laurentiis vorrebbe tornare all'attacco per Teun Koopmeiners (98), ma se l'Atalanta l'anno scorso chiedeva 60 milioni di euro per il suo centrocampista oggi è probabile che alzi la posta vista la stagione stellare dell'olandese (8 gol e tre assist con la Dea fino a ieri). Discorso un tantino diverso per il giovane difensore Scalvini.

Per un polacco che parte ce n'è un altro che potrebbe arrivare e che ha numeri da attaccante di razza, sebbene di ruolo sia un centrocampista. Il Napoli infatti è sulle tracce di Sebastian Szymanski (classe 99) del Fenerbahce. Il calciatore, che con la sua nazionale ha disputato gli ultimi mondiali in Qatar, sta vivendo una stagione esaltante in Turchia. Per lui qualcosa come nove reti ed altrettanti assist in Super Lig fino ad oggi. Stesso numero di gol realizzati anche nella stagione precedente quando giocava in Eredivise con la maglia del Feyenoord".