Spalletti non vuole scontenti, restano in bilico quattro azzurri

L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti non vuole scontenti perché sa che si approssima una stagione particolare, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ed allora restano in bilico - oltre Matteo Politano - anche il centrocampista tedesco Diego Demme, l'esterno offensivo algerino Adam Ounas (che ha il contratto in scadenza nel 2023) e anche l'attaccante centrale Andrea Petagna.

Napoli, poker di azzurri in bilico

Quali sono le situazioni in bilico?

"Politano non è stato messo in discussione solo da Spalletti ma anche da De Laurentiis che ha ammesso il contatto con Bernardeschi. Demme è stato relegato al ruolo di vice Lobotka e non intende vivere un’altra annata da comprimario. Petagna non ha avuto alcun segnale da parte del Napoli circa il suo futuro e di conseguenza si sente “confermato” ma lui per primo sa che lo spazio è poco (specie con Osimhen davanti)"

