Sky - Il Nottingham Forest insiste per Ndoye: presto la prima offerta al Bologna, il Napoli può inserire Zanoli nell'affare

Calciomercato Napoli - Luca Cilli, giornalista Sky, ha rilasciato alcuni aggiornamenti a proposito dell'affare Ndoye tra Napoli e Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni a Sky Sport 24:

“Il Napoli prima di Ndoye è stato impegnato su altri fronti. Qualcosa inevitabilmente puoi lasciarlo per strada. Per il Bologna Ndoye non è un giocatore cedibile e non a caso la richiesta del Bologna è alta. Il Nottingham Forest potrà presto presentare la prima offerta al Bologna. Discorsi avanzati con il giocatore a cui è stata sottoposta un’offerta quinquennale. La forbice tra domanda ed offerta tra Bologna e Napoli non è ampia. Il gap si può colmare inserendo una contropartita tecnica come Zanoli, è questa l’idea del Napoli”.