Rai, Venerato: "Ghoulam fuori lista, arriverà Rodriguez subito ma non un attaccante: resta Llorente! Petagna per giugno"

Ultime Calcio Napoli - Ciro Venerato, giornalista esperto di mercato, ha parlato a Calcio Totale: Speciale Calciomercato, in diretta su Rai Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli chiuderà il mercato con un terzino sinistro, ma non con un attaccante. Il Napoli s'è rassegnato su Petagna: arriverà a giugno e non subito. La SPAL pretende due milioni più uno di bonus rispetto all'offerta azzurra, il Napoli conta di chiudere entro un paio di giorni. Ma resterà Llorente fino a fine stagione. Per Rodriguez, il Napoli è fermo all'offerta di un milione più 6 di diritto di riscatto. Il Milan chiede l'obbligo di riscatto. Ghoulam verrà messo fuori lista. Non Pinamonti, era Petagna il nome che voleva Gattuso per sostituire Llorente subito. Ma dal vertice di oggi con la SPAL han capito che si farà solo per giugno. Continua l'operazione Kumbulla che vuole strappare all'Inter: accordo per 15 milioni più 6 di bonus col Verona, il giocatore prende tempo perchè aspetta l'Inter, che può prenderlo solo a giugno".