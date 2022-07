RAI - Niente Napoli per Pinamonti e niente Inter per Mertens, arrivano smentite

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato ai microfoni di RAI 2 durante la Domenica Sportiva Estate del mercato del Napoli:

"Smentite dal Napoli per Pinamonti e smentite dall'Inter per Mertens. Non sarà questo il loro futuro. Monza pronto a chiudere per Petagna, le cifre sono 5 mln per il prestito e 15 per il riscatto. Poi tutto su Simeone, ma gli azzurri chiedono il prestito con diritto mentre l'Hellas Verona vuole l'obbligo".