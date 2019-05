"Tornerei di corsa al Napoli!", confessione di Quagliarella a chi l'ha contattato nelle ultime ore: la situazione

Ultimissime calcio Napoli - Una pazza idea nata nella mente di Aurelio De Laurentiis: Quagliarella al Napoli, nella squadra e nella città che fu costretto a lasciare nell'estate 2011 per trasferirsi alla Juventus. Un'ipotesi che potrebbe diventare qualcosa di più concreto a stretto giro di posta, non appena sarà più chiaro il futuro in casa Sampdoria.

Calciomercato Napoli, confessione di Quagliarella sul possibile ritorno

"Al Napoli tornerei di corsa", avrebbe fatto sapere il bomber di Castellammare di Stabia a chi ha provato a capirne di più in queste ultime ore ed è proprio alla sua volontà che la Sampdoria stessa ha intenzione di rimettersi. Lo riferisce Calciomercato.com