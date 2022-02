Osimhen-Tottenham, dall'Inghilterra: "Secco 'no' del Napoli a gennaio. Ecco il prezzo di ADL"

Calciomercato Napoli - Non solo al Newcastle: ci sarebbe stato un secco ‘no’ del Napoli nei giorni scorsi a un altro club di Premier League. Si tratta del Tottenham di Antonio Conte secondo quanto riferisce il portale inglese Football Insider.

Mercato Napoli, 'no' degli azzurri al Tottenham per Osimhen

Non sono state rese note le cifre della proposta, ma il giornale assicura in un rifiuto netto del club azzurro di fronte alla richiesta del club che in estate potrebbe perdere Harry Kane. Se ne riparlerà nella sessione estiva? Probabile, ma ADL non si smuove per una base di partenza da 80 milioni di euro.