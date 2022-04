Osimhen può partire! Repubblica: vertice segreto a Castel Volturno, c'è un'offerta da oltre 100 milioni

Calciomercato Napoli- Clamoroso Napoli: Victor Osimhen può partire a fine stagione. Reduce da un'altra stagione importante con una media gol tutt'altro che banale, per il nigeriano ci sarebbe in particolare una big europea all'orizzonte: il Manchester United.

Calciomercato Napoli, mega offerta per Osimhen

Lo rivela La Repubblica. Secondo quanto riferisce il quotidiano, in queste ore c'è stato un vertice segreto tra il calciatore, l'agente del giocatore e la SSC Napoli. Sul tavolo c'è un'offerta importantissima da oltre 100 milioni. Aurelio De Laurentiis valuta la possibilità per risanare ulteriormente i conti e cogliere un'occasione importante, il giocatore invece appare interessato di fronte a tale occasione. Seguiranno importanti aggiornamenti ma la possibilità di una sorprendente cessione c'è eccome. Sullo sfondo, sempre in ottica Premier, anche Arsenal e Newcastle.