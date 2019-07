Vertice a Dimaro De Laurentiis-Giuntoli, Gazzetta rettifica: offerta di 60 milioni al Valencia per Rodrigo! Il ds ha fatto il punto anche su James e Correa

Calciomercato Napoli - È tornato a Dimaro, Cristiano Giuntoli, e lo ha fatto per rendicontare al presidente De Laurentiis le sue trattative in quel di Madrid e Valencia. Rodrigo, James Rodriguez, ma non solo. Spunta anche Correa. L'edizione online della Gazzetta dello Sport ha riferito di un vertice questa mattina a Dimaro Folgarida in cui Giuntoli e il patron hanno parlato ovviamente di calciomercato e delle trattative da portare avanti.

Napoli su Rodrigo: offerta di 60 milioni

A tal proposito la Rosea aveva lanciato una notizia circa l'affare Rodrigo: nello specifico la Gazzetta scriveva che la trattativa con l'attaccante del Valencia era saltata perché ritenuta eccessiva la distanza tra domanda ed offerta con il Napoli.

Primo articolo Gazzetta.it su Rodrigo

Successivamente, alle ore 11.48, l'edizione online della Rosea ha ribattuto un altro articolo in cui specifica che Giuntoli ha riferito al patron della trattativa Rodrigo. Il ds, spiega Gazzetta, ha presentato una offerta di 50 milioni di euro più 10 di bonus. E ora il Napoli attende una risposta dal club spagnolo.

Angel Correa Napoli, il piano B di Giuntoli: incontro con l'Atletico Madrid

Non c'è andato solo per Rodrigo o James Rodriguez in Spagna Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo del Napoli ha fatto visita anche ai dirigenti dell'Atletico nella capitale spagnola. Lì ha intavolato una trattativa per Angel Correa.

Napoli su James Rodriguez, vertice Giuntoli-De Laurentiis

James Rodriguez al Napoli ufficiale? E' la domanda che si fanno tutti i tifosi. Nell'incontro tenutosi allo Sport Hotel Rosatti di Dimaro Folgarida, poi, il diesse ha riferito al presidente De Laurentiis anche dello stato della trattativa per James Rodriguez con il Real Madrid. Negli ultimi 3 giorni, il dirigente napoletano ha provato a stringere i tempi per chiudere l'operazione James Rodriguez, ma il presidente del Florentino Perez è stato inflessibile: vuole 42 milioni, magari potrebbe accettare un pagamento dilazionato in tre anni.