Napoli-Rodrigo, affare saltato! Gazzetta: Giuntoli piomba su Correa dell'Atletico Madrid, trattativa a buon punto

Calciomercato Napoli - Le cose cambiano di ora in ora. E forse è anche troppo. Perchè Cristiano Giuntoli questa mattina si è ripresentato sul comunale di Carciato a Dimaro Folgarida per la seduta di allenamento del Napoli mattutina. Ha anche parlato con Ancelotti e a questo punto possiamo capire quale sia stato l'argomento della chiacchierata tra i due...

Napoli su Correa dell'Atletico Madrid

Come riferisce l'edizione online de La Gazzetta dello Sport, Giuntoli a Valencia ha trattato per Rodrigo. Ma niente da fare, l'attaccante costa troppo e le distanze sembrano incolmabili per poter chiudere l'affare. Colpo sfumato, dunque. Il giocatore intrigava il club già da diversi mesi e dopo aver incontrato Florentino Perez per James Rodriguez, il d.s. degli azzurri ha incontrato i dirigenti valenciani. E allora ecco spuntare il nome di Angel Correa dell’Atletico Madrid. La trattativa è a buon punto.

Chi è Ángel Correa dell'Atletico Madrid

È un attaccante argentino con passaporto spagnolo, età 24 anni. Nasce ala destra ma ha ricoperto tutti i ruoli del reparto avanzato. Ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2024 e il suo valore di mercato attualmente si attesta intorno ai 40 milioni di euro. Ha prolungato il suo contratto con l'Atletico Madrid nel 2018, circa un anno fa.

Napoli, prosegue la trattativa per James Rodriguez

Prosegue, ovviamente, indistintamente l'affare per James Rodriguez. Si continua a trattare con il Real Madrid. In questo caso fa la differenza la formula. Florentino Perez vuole un una cessione a titolo definitivo per 42 milioni di euro. Aurelio De Laurentiis pur di chiudere vorrebbe accontentarlo ma con un pagamento dilazionato in tre anni. Senza pià prestito con obbligo di riscatto.