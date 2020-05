Milik-Juventus, Gazzetta: si può riproporre il caso Higuain! Il Napoli fa il prezzo, tra le contropartite spunta un nome nuovo

Calciomercato Napoli - Attaccante del Napoli, obiettivo della Juventus, trattativa complessa. La vecchia dinamica dell’affare Higuain rischia di riproporsi in piccolo con Arkadiusz Milik, secondo la Gazzetta dello Sport:

"Milik è da tempo una delle ipotesi considerate dalla Juventus per il futuro. Il pallone è nei piedi di De Laurentiis. Il Napoli chiede 40 milioni e fa sapere di non accettare contropartite tecniche, ma la strada del mercato è lunga. L’ipotesi più semplice per il club sarebbe un trasferimento all’estero, la Juve però è più che attenta: ha carte potenzialmente interessanti come Romero (dal Genoa), Luca Pellegrini (tornerà dal prestito al Cagliari) e forse Mandragora (al termine della sua esperienza all’Udinese)"