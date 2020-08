Milik-Juventus, Gazzetta: in uno scambio con il Napoli entra in gioco pure Luca Pellegrini rientrato dal Cagliari

C’è un bel pezzo di Juventus che può traslocare. A contarli, sono 11 almeno secondo la Gazzetta dello Sport, anche se in realtà sono casi diversi l’uno dall’altro e con destini ancora da definire:

"In difesa un centrale di troppo. Poche offerte per Rugani, sia lui che Romero potrebbero trasformarsi in pedine di scambio: per Dzeko, perché la Roma sarebbe interessata ad arruolare un secondo centrale dopo Smalling. O per Milik, con una piccola variante allo schema: in uno scambio Juve-Napoli entra in gioco pure Luca Pellegrini, rientrato dal Cagliari"